В Волгоградской области набирают новые отряды мобилизованных

Общество 19.10.2022 14:28
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19.10.2022 14:28
В Камышине отправили очередную команду мобилизованных. Для каждого бойца жители приготовили тёплые вещи, средства личной гигиены, продукты питания и сладости, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района Волгоградской области.
Мужчин проводили родные, чиновники и священники.
Накануне отряд мобилизованных отправился и из Новоаннинского района, а сегодня - из Котовского, Старополтавского районов.
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