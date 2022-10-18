Мусорный регоператор и волгоградский суд повесили на предпринимателя фейковый долг

Общество 18.10.2022 13:30
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18.10.2022 13:30
Ошибочно начисленный долг за обращение с ТКО пытались взыскать с продавца обуви в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина-предприниматель, которая узнала о сложившейся ситуации уже от приставов, была вынужден обратиться за защитой своих прав в прокуратуру.
Выяснилось, что ООО «Ситиматик-Волгоград» ошибочно завел на нее лицевой счет, а потом выставил счет за услугу в размере 32,6 тысячи рублей. Эти деньги предприниматель якобы задолжала регоператору за вывоз мусора из помещения, которое просто находилось рядом с ее торговой точкой.
С целью взыскания долга ООО «Ситиматик-Волгоград» обратился в арбитражный суд Волгоградской области, а там, не разобравшись в ситуации, вынесли решение в пользу регоператора. В адрес службы судебных приставов был направлен исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства.
- Однако у индивидуального предпринимателя отсутствовала указанная задолженность, поскольку оплата производилась в полном объеме по месту фактического осуществления коммерческой деятельности, - пояснила Черединина.
Прокуратурой Серафимовичского района в адрес ООО «Ситиматик-Волгоград» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. По итогам рассмотрения представления прокурора регоператор отозван исполнительный лист из службы судебных приставов, ошибочно начисленная задолженность аннулирована.
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