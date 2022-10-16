Волгоградцам рассказали о самом теплом дне новой недели

В Волгограде на предстоящей неделе синоптики обещают несколько теплых дней. Как сообщает ИА «Высота 102», к среде воздух прогреется до +17 °С.

— В среду, 19 октября, в Волгограде установится ясная солнечная погода. Днем в городе-герое +17 °С, ночью +10 °С, — сообщает информагентство со ссылкой на портал Gismeteo.

Таким образом среда окажется самым теплым днем новой недели. Еще одним теплым днем будет вторник. Дневная температура составит +15 °С. Но уже к выходным температура будет постепенно понижаться. В субботу, 22 октября, днем в областной столице прогнозируют всего +8 °С. В ночные часы температура упадет до +2 °С.

По данным Волгоградского гидрометцентра, сегодня в городе на Волге переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Утром возможен туман. Ветер восточного направления 6-11 м/с. Днем в областном центре столбики термометров покажут +10...+12 °С.

По информации сервиса Gismeteo, с 24 октября в Волгоград снова придет потепление. Дневная температура снова приблизится к значениям в +13...+16 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Дождевики или валенки?: ученый из Волгограда рассказал, какой будет осень и что готовит зима