Школьники Котельниково напишут сочинения на федеральный конкурс «Горячий снег»

Общество 12.10.2022 10:08
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12.10.2022 10:08
Старшеклассники из Котельниково приступили к работе над сочинениями федерального конкурса «Горячий снег», который проводится в рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти» Федерального агентства по туризму.
Конкурс для школьников из семи российских городов присутствия предприятий «ЕвроХима» компания организовала в партнерстве с Союзом писателей России, АНО «Национальные приоритеты» и Российским военно-историческим обществом.
Этот проект посвящён Котельниковской военной операции – решающему сражению Сталинградской битвы, описанному в романе «Горячий снег Юрия Бондарева. Поэтому старт конкурсу школьных сочинений был дан именно в Котельниково.
Специально для участия в торжественном открытии всероссийского конкурса в город приехали современные Герои России. Евгений Борисов, Сергей Волков, Владимир Алимов, Олег Щепетков, Дмитрий Воробьев на уроках мужества, которые прошли во всех школах города Котельниково, обсудили с ребятами их понимание героизма, патриотизма, необходимости служения своей стране и народу.
Для изучения исторических материалов Котельниковской операции школьники обратились в городской «Историко-краеведческий музей».
Сотрудники музея показали юным исследователям экспонаты зала воинской славы, сообщили малоизвестные факты о боях под Котельниково, провели экскурс в историю создания романа Горячий снег».
Часть работы по сбору и анализу данных, изучению романа и фильма ребята проведут самостоятельно, после чего приступят к написанию сочинений.
Сочинения, которые напишут ребята до конца октября, оценят региональные конкурсные комиссии. Лучшие работы из регионов будут направлены на федеральный этап. Финалистов определит экспертное жюри из числа представителей компании «ЕвроХим», АНО «Национальные приоритеты», Минкультуры России, Союза писателей России.
Юные победители конкурса получат ценные призы.
Работа над сочинениями продолжает проект «Котельниково – земля героев», в рамках которого жители города развивают свой край с опорой на уникальные исторические особенности Котельниковского района и героические свершения предков – воинов-освободителей Отечества в годы Великой Отечественной войны.
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