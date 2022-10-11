Общество

В Волгоградской области мужчину по суду перезахоронили отдельно от тещи

Общество 11.10.2022 21:15
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11.10.2022 21:15



Сотрудники Камышинского районного отделения судебных приставов в Волгоградской области исполнили судебное решение о перезахоронении тела.
Как сообщили в УФССП России по региону, члены некогда одной семьи - теща и зять - были похоронены в одной могиле, в разное время и с согласия родственников. Однако через несколько лет внучка умершей женщины через суд добилась перезахоронения тела мужчины. Свой поступок она объяснила тем, что умерший был не ее родным отцом, а отчимом.
- Попытки родственников мужчины договориться и оспорить решение суда о перезахоронении ни к чему не привели. В итоге сотрудники ритуальной компании под контролем судебных приставов районного отделения перезахоронили тело мужчины в отдельную могилу, - рассказали в ведомстве.
В УФССП по региону заметили, что подобные исполнительные производства — редкий случай в рабочей практике судебных приставов. 

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