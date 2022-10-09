Похолодание придет в Волгоградскую область через два дня

Общество 09.10.2022 08:43
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09.10.2022 08:43
Понижение температуры воздуха прогнозируют в Волгоградской области уже во вторник, 11 октября.
Как сообщает ИА «Высота» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в районах области 10 и 11 октября ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха опустится 11 октября ночью до +7...+12º, при прояснении до +5º; днем ожидается +10...+15º.
В Волгограде также в начале недели обещают небольшие дожди. Ночью будет +9...+11º, днем +13...+15º.
В ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщают, что понижение температуры до 9...14° ожидается в Волгоградской и соседней Ростовской области, а также утренние туманы.
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