Похолодание придет в Волгоградскую область через два дня









Понижение температуры воздуха прогнозируют в Волгоградской области уже во вторник, 11 октября.

Как сообщает ИА «Высота» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в районах области 10 и 11 октября ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха опустится 11 октября ночью до +7...+12º, при прояснении до +5º; днем ожидается +10...+15º.

В Волгограде также в начале недели обещают небольшие дожди. Ночью будет +9...+11º, днем +13...+15º.

В ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщают, что понижение температуры до 9...14° ожидается в Волгоградской и соседней Ростовской области, а также утренние туманы.



