Общество

Собчак припозорила депутата ГД Волоцкова за неуместный позитив в соцсетях

Общество 09.10.2022 07:24
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09.10.2022 07:24


Пост, опубликованный в социальных сетях депутата Госдумы от Волгоградской области Алексея Волоцкова утром 8 октября, привлек внимание журналистки Ксении Собчак. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" она отметила неуместность позитивного настроя народного избранника после взрыва, прогремевшему на Крымском мосту. На то, что утро в субботу было недобрым, Волоцкову указали и его подписчики. 

Тем, кто подписан на Алексея Волоцкова в соцсетях, давно известна его страсть к утренним пробежкам в компании олимпийского чемпиона Максима Опалева. Закадычные друзья при любом удобном случае совершают спортивные прогулки в центре Волгограда, публикуя в процессе и после того фотографии. Утром 8 октября, несмотря на случившееся в Крыму и гибель людей, не стало исключением. Опубликовав снимок в обнимку с Опалевым, Волоцков пожелал  подписчикам доброго утра, отличных выходных, бодрости и заряда энергии. 

Впрочем, реакция волгоградцев не заставила долго ждать. 

– Алексей, это утро, мягко сказать, вообще не доброе! – сразу одернули депутата Госдумы подписчики. 

– Волонтеры уже выехали мост восстанавливать! Увольте эсэмэмщика, – рекомендовали другие спустя много часов после публикации поста и отсутствия реакции со стороны депутата. 

Удален постыдный для депутата пост из соцсетей был лишь после того, как поздно вечером 8 октября на него обратила внимания Ксения Собчак. 

– У депутата ГД от "Единой России" Алексея Волоцкова через четыре часа после взрыва на мосту было доброе утро. Слуга народа пожелал всем отличных выходных и ушёл голосовать тренить. Судя по тому, что пост доступен и сейчас, у депутата действительно всё норм, – такой пост появился телеграм-канале "Кровавая барыня" в 21.01, а в течение часа был удален и пост Волоцкова. 

Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту, где утром 8 октября на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь  топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Три человека погибли. 

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