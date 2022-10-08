«Сантехника вызывали?»: волгоградские чиновники подняли вопрос предоставления брони для работников УК
Общество 08.10.2022 15:23
0
08.10.2022 15:23
Совещание с руководителями УК состоялось в инспекции госжилнадзора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, обсуждался в том числе вопрос предоставления брони сотрудникам жилищно-коммунального комплекса, в том числе управляющих компаний.
Между тем, сфера УК и ТСЖ в настоящее время не входит в перечень отраслей, где предоставляются отсрочки от мобилизации. Ранее российская ассоциация управляющих компаний обратилась в правительство РФ с просьбой предусмотреть такую возможность для работников УК. Эту просьбу мотивировали тем, что УК и ТСЖ входят в систему обеспечения жизнедеятельности населения, а отток сотрудников приведет к невозможности обслуживать инженерные и коммунальные системы и обеспечивать жителей водой и теплом.
Авторы обращения также указывают, что и до объявления частичной мобилизации в сфере ЖКХ наблюдался дефицит сотрудников, в том числе из-за тяжелого физического труда. Правительство РФ просят рассмотреть возможность предоставления брони от призыва руководителям, главным инженерам, электрогазосварщикам, а также сотрудникам, обслуживающим тепловое хозяйство и лифтовое оборудование.
На Мамаевом кургане реконструировали последний бой героя Сталинградской битвы генерала Глазкова08.10.2022 18:25
Общество 08.10.2022 18:25
«Не прошло и дня»: после нагоняя губернатора волгоградским мобилизованным разъяснили порядок выплат08.10.2022 16:42
Общество 08.10.2022 16:42
Волгоградский чиновник перепутал жителей Советского района с Ворошиловским08.10.2022 13:18
Общество 08.10.2022 13:18
Количество заболевших коронавирусом волгоградцев снова пошло на спад08.10.2022 12:44
Общество 08.10.2022 12:44
«Он спас сотни беременных»: в Волгограде простились с акушером-гинекологом Центра медицины катастроф08.10.2022 12:23
Общество 08.10.2022 12:23
49-летний мобилизованный волгоградец чуть не умер на полигоне08.10.2022 08:44
Общество 08.10.2022 08:44
Электричку Волжский-Волгоград назначили после матча "Ротора" 9 октября08.10.2022 07:52
Общество 08.10.2022 07:52
В Волгограде за 677 миллионов отремонтируют 34 улицы: список07.10.2022 21:44
Общество 07.10.2022 21:44
Бочаров оценил быт и подготовку мобилизованных в учебном центре: видеорепортаж ИА «Высота 102»07.10.2022 21:14
Общество 07.10.2022 21:14
В Волжском для инвалида-колясочника сделают электроподъемник07.10.2022 20:24
Общество 07.10.2022 20:24
Бочаров: «К военным комиссариатам вопросов столько, что без мата не скажешь»07.10.2022 18:04
Общество 07.10.2022 18:04
Волгоградский МУП компенсирует вред подростку от укуса бродячей собаки07.10.2022 15:27
Общество 07.10.2022 15:27
Построенную в Волгограде трассу мечты показали с высоты07.10.2022 14:36
Общество 07.10.2022 14:36
Волгоградские ученики и родители посмотрели, где и как производят продукты для школьных столовых07.10.2022 14:25
Общество 07.10.2022 14:25
«Мы понимаем, что здесь не гостиница»: мобилизованные пожаловались Бочарову на отсутствие горячей воды07.10.2022 13:52
Общество 07.10.2022 13:52