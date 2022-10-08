«Сантехника вызывали?»: волгоградские чиновники подняли вопрос предоставления брони для работников УК









Совещание с руководителями УК состоялось в инспекции госжилнадзора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, обсуждался в том числе вопрос предоставления брони сотрудникам жилищно-коммунального комплекса, в том числе управляющих компаний.





Между тем, сфера УК и ТСЖ в настоящее время не входит в перечень отраслей, где предоставляются отсрочки от мобилизации. Ранее российская ассоциация управляющих компаний обратилась в правительство РФ с просьбой предусмотреть такую возможность для работников УК. Эту просьбу мотивировали тем, что УК и ТСЖ входят в систему обеспечения жизнедеятельности населения, а отток сотрудников приведет к невозможности обслуживать инженерные и коммунальные системы и обеспечивать жителей водой и теплом.





Авторы обращения также указывают, что и до объявления частичной мобилизации в сфере ЖКХ наблюдался дефицит сотрудников, в том числе из-за тяжелого физического труда. Правительство РФ просят рассмотреть возможность предоставления брони от призыва руководителям, главным инженерам, электрогазосварщикам, а также сотрудникам, обслуживающим тепловое хозяйство и лифтовое оборудование.