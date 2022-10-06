







В Волгоградской области вернуть домой пообещали мобилизованного 38-летнего предпринимателя и отца ребенка-инвалида Николая Голикова.

- На сегодняшний день вопрос решается и уже в ближайшие дни мужчина вернется к своей семье, - сообщил сегодня, 6 октября, телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область».

Обращение по вопросу ошибочной мобилизации поступило в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot от родственников мужчины 4 октября. Его взяли на контроль, а информацию передали в военкомат. Об этом случае 5 октября сообщил телеграм-канал «Кровавая барыня».

Известно, что 38-летний мужчина работает индивидуальным предпринимателем. У него свое хозяйство. Он воспитывает двоих детей, один из которых инвалид со сложным генетическим заболеванием муковисцидозом. Ребенку требуются дорогостоящие лекарства. Николай Голиков единственный кормилец в семье.

Свои жалобы, напомним, жители Волгоградской области могут направлять в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или позвонив по номеру 122 с 8:00 до 20:00 (без выходных).



