Какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительными

Повестка из районного военкомата многих жителей Волгоградской области застает врасплох и явиться в указанное время и в указанный день по указанному адресу для многих проблематично. Ответ на вопрос о том, какие причины неявки по повестке могут считаться уважительными, опубликовали 5 октября на портале Объясняем.рф.
Итак, уважительными могут считаться причины:
- Утрата трудоспособности в связи с заболеванием или увечьем.
- Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах указанных лиц.
- Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие).
- Иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.
Здесь важно подчеркнуть, что любую из указанных причин гражданин обязан подтвердить документально. Только в этом случае она будет считаться уважительной.
– По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова, явиться в военкомат, – уточняют на Объясняем.рф.