Какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительными

Повестка из районного военкомата многих жителей Волгоградской области застает врасплох и явиться в указанное время и в указанный день по указанному адресу для многих проблематично. Ответ на вопрос о том, какие причины неявки по повестке могут считаться уважительными, опубликовали 5 октября на портале Объясняем.рф.

Итак, уважительными могут считаться причины:

Утрата трудоспособности в связи с заболеванием или увечьем.





Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах указанных лиц.





Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие).





Иные причины, признанные уважительными призывной комиссией.

Здесь важно подчеркнуть, что любую из указанных причин гражданин обязан подтвердить документально. Только в этом случае она будет считаться уважительной.

– По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова, явиться в военкомат, – уточняют на Объясняем.рф.