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ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традиций

Актуально 04.10.2022 14:35
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04.10.2022 14:35


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые прошел фестиваль народных традиций, в котором приняли участие сотрудники ВТЗ – представители разных народов России. 
Мероприятие прошло на территории детского оздоровительного лагеря «Сказка», где были организованы познавательные этнокультурные стенды, представлявшие национальные традиции народов России, а также ряда зарубежных стран, в частности, Азербайджана, Армении и Узбекистана, чтимые в семьях волжских трубников. Участники фестиваля в национальных костюмах рассказали об обычаях своих народов и приготовили блюда национальной и региональной кухни: татарский чак-чак, казачью уху, узбекский плов, армянскую долму, азербайджанский шах-плов, русские блины. 
Город Волжский и Волжский трубный завод строили выходцы из различных регионов нашей страны и бывших советских республик. За многие годы национальные традиции в семьях не были забыты, а бережно передаются из поколения в поколение. Фестиваль – это площадка, которая позволяет представить национальное многообразие нашего коллектива, лучше узнать друг друга и стать ближе, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. 
Фестиваль дружбы народов приурочен к Году культурного наследия народов России и стал значимым событием для коллектива ВТЗ.

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