В Волгограде заканчивается сезон фонтанов









В Волгограде муниципальные службы приступили к консервации фонтанов на зимний период. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эта работа будет продолжаться в течение двух ближайших недель. Специалистам предстоит осушить и очистить чаши, проверить состояние инженерных систем и выполнить профилактические работы.





Накануне такие работы провели в Кировском районе. Сотрудники МБУ «ЖКХ Кировского» района промыли элементы плоскостного фонтана около «Авангарда». Элементы и насосы сооружения будут храниться на базе предприятия. Аналогичные работы начинаются в других районах.





По данным администрации города, в районах Волгограда все лето работали более 20 фонтанов. Некоторые приходилось ремонтировать во время сезона.