Общество

В Волгограде заканчивается сезон фонтанов

Общество 03.10.2022 19:47
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03.10.2022 19:47



В Волгограде муниципальные службы приступили к консервации фонтанов на зимний период. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эта работа будет продолжаться в течение двух ближайших недель. Специалистам предстоит осушить и очистить чаши, проверить состояние инженерных систем и выполнить профилактические работы.

Накануне такие работы провели в Кировском районе. Сотрудники МБУ «ЖКХ Кировского» района промыли элементы плоскостного фонтана около «Авангарда». Элементы и насосы сооружения будут храниться на базе предприятия. Аналогичные работы начинаются в других районах.

По данным администрации города, в районах Волгограда все лето работали более 20 фонтанов. Некоторые приходилось ремонтировать во время сезона.


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