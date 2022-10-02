В Волгограде ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир Белюсенко

В Волгограде на 74-м году ушел из жизни заслуженный артист РФ, оперный певец (баритон), педагог Владимир Белюсенко. Об этом стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 2 октября, от вдовы артиста Юлии Почкаловой.

— Мой Любимый Человек! Ну зачем же ты так… Ну не могу же я без тебя! Ты мое Сердечко!!! (стиль автора сохранен, — Прим. ред.) — написала в соцсетях солистка оперы.

Владимир Белюсенко родился в 1948 году. Окончил Уфимский институт искусств. Был доцентом Астраханской государственной консерватории, преподавал на кафедре хорового и вокального исполнительства Волгоградского государственного института культуры и искусств. Лауреат премии Марии Максаковой. В свое время был солистом театра «Царицынская опера».

Известно, что Белюсенко скончался сегодня ночью. Церемония прощания состоится во вторник, 4 октября, в 10.30 на Центральном (Димитриевском кладбище) Волгограда.

Фото и коллаж: личный архив Юлии Почкаловой / Алексей Костяков ИА «Высота 102»