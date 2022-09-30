Роспотребнадзор перечислил обязательные прививки для волгоградцев

Общество 30.09.2022 16:47
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30.09.2022 16:47
Профилактические прививки от пяти особо опасных инфекций обязаны сделать в Волгоградской области определенные категории граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Волгоградской области, глава территориального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.
Согласно документу, предусмотрена обязательная иммунизация против бешенства, бруцеллеза, сибирской язвы, чумы и туляремии.
Против бешенства необходимо вакцинироваться сотрудникам, которые контактируют на своей работе с животными - это ветеринары, егеря, охотники, лесники, специалисты по отлову собак, водители таких учреждений и другие сотрудники.
От бруцеллеза обязательно привиться нужно тем, кто осуществляет убой больных животных и их переработку, а также сотрудникам бактериологических лабораторий.
Специалисты по убою животных также должны привиться от сибирской язвы. Иммунизацию от этой опасной инфекции также необходимо также пройти ветеринарным работникам, сотрудникам мясокомбинатов, кожевенных, шерстомойных предприятий, лицам, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, промысловые, геологические, изыскательские и экспедиционные работы.
Против чумы прививка необходима сотрудникам ФКУЗ «Волгоградский противочумный институт», которые работают непосредственно с живыми культурами возбудителя чумы.
Самый обширный список категорий граждан определен на профилактическую прививку от туляремии. Это сельскохозяйственные работники, которые работают в зерно- и овощехранилищах, кормоцехах, работники меховых фабрик, животноводческих и птицеводческих ферм, работники водного транспорта, охотники и члены их семей, лесники, члены СНТ, владельцы личного авто- и водного транспорта и др.
- По результатам эпизоотолого-эпидемиологического мониторинга за природными очагами особо опасных инфекций эндемичными по туляремии, бешенству, сибирской язве являются все административные территории области, по чуме - Светлоярский, Быковский, Ленинский, Палласовский, Среднеахтубинский муниципальные районы, - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Волгоградской области.
Иммунизация будет проходить в соответствии с профилактическим календарем профилактических прививок.
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