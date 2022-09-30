В Волгограде мобилизованному IT-специалисту предложили пройти квест, чтобы вернуться домой

В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» продолжают публиковать ответы на обращения жителей региона по поводу ошибочного призыва. Один из последних касается мобилизации специалиста, имеющего бронь, – сотрудника IT-компании.

– В СМИ распространили информацию о незаконной мобилизации волгоградского айтишника. Мы выяснили, в чем дело и как вернуть его домой, – пишут авторы телеграм-канала и тут же предлагают способ решения проблемы, который при условии, что мужчина уже находится на полигоне, не иначе как квестом назвать нельзя.

– Мобилизованному как сотруднику аккредитованной IT-компании необходимо подать заявление на бронь через портал Госуслуг, – говорится в инструкции. – Как только бронь получена, родственники призванного должны распечатать с портала соответствующий пакет документов.

Каким образом находясь на сборах мужчина может подать заявление через Госуслуги, если для этого требуется целый пакет информации, в том числе от работодателя, не сообщается. Однако далее родным мобилизованного ставят другую непростую задачу – распечатать с Госуслуг пакет документов и самостоятельно отвезти в военчасть.

– С пакетом документов мобилизованный обращается к командиру военной части. После этого волгоградец сможет вернуться домой, – уточняют в телеграм-канале.

Свои жалобы, напомним, жители Волгоградской области могут направлять в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или позвонив по номеру 122 с 8:00 до 20:00 (без выходных).