Общество

В Волгограде мобилизованному IT-специалисту предложили пройти квест, чтобы вернуться домой

Общество 30.09.2022 09:59
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30.09.2022 09:59


В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» продолжают публиковать ответы на обращения жителей региона по поводу ошибочного призыва. Один из последних касается мобилизации специалиста, имеющего бронь, – сотрудника IT-компании.    

– В СМИ распространили информацию о незаконной мобилизации волгоградского айтишника. Мы выяснили, в чем дело и как вернуть его домой, – пишут авторы телеграм-канала и тут же предлагают способ решения проблемы, который при условии, что мужчина уже находится на полигоне, не иначе как квестом назвать нельзя. 

– Мобилизованному как сотруднику аккредитованной IT-компании необходимо подать заявление на бронь через портал Госуслуг, – говорится в инструкции. – Как только бронь получена, родственники призванного должны распечатать с портала соответствующий пакет документов. 

Каким образом находясь на сборах мужчина может подать заявление через Госуслуги, если для этого требуется целый пакет информации, в том числе от работодателя, не сообщается. Однако далее родным  мобилизованного ставят другую непростую задачу – распечатать с Госуслуг пакет документов и самостоятельно отвезти в военчасть. 

– С пакетом документов мобилизованный обращается к командиру военной части. После этого волгоградец сможет вернуться домой, – уточняют в телеграм-канале. 

Свои жалобы, напомним, жители Волгоградской области могут направлять в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или позвонив по номеру 122 с 8:00 до 20:00 (без выходных).

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