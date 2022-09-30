В волгоградский храм Александра Невского 30 сентября прибывает икона «Взыскание погибших»









Сегодня, 30 сентября в 16:00 в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского Волгограда прибудет святыня из Запорожской епархии — икона Божией Матери «Взыскание погибших». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, до 2 октября верующие смогут помолиться святыне в этом соборе, затем икону передадут другим волгоградским храмам.





Образ будет выставляться также в других районах Волгоградской области, в частности, в Городишенском, Дубовском, Камышинском, Котовском. Всего в перечне – 49 храмов. Полный список смотреть здесь.





Икона «Взыскание погибших» закончит путешествие по церквям 4 января 2023 года в том же храме, откуда оно и начиналось - в соборе Александра Невского.



