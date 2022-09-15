







Список чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» из Свято-Никольского женского монастыря города Запорожья доставят в Волгоград 30 сентября.

Как сообщили в Волгоградской епархии, святыню встретят в Александро-Невском соборе Волгограда, где она будет находиться до 2 октября. Потом икону переместят в другие храмы. Помолиться перед образом смогут верующие всех благочиний. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора икона будет пребывать в епархии до 4 января 2023 года.

Во всех храмах, где будет находиться святыня, совершат молебны перед иконой.

Справка:

В историческом храме в честь святителя Николая Чудотворца города Александровска (нынешнего Запорожья), построенного в память чудом уцелевшего императора Александра III с семьей после крушения поезда, находилась икона Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших». Она была написана по афонскому первообразу на Святой Горе в 1904 году.

После закрытия церкви советскими властями с иконы была снята риза, а сама икона, чудом сохранившаяся во времена советских гонений и Великой Отечественной войны, была передана обратно в возрождающуюся Никольскую обитель в 1992 году. С тех пор зафиксировано много исцелений и помощи от чудотворного образа Пресвятой Богородицы. В 2008 году икона была облачена в ризу и получила дореволюционный вид.

График пребывания иконы в Волгоградской епархии:

- С 10:00 30 сентября по 16:00 2 октября - Александро-Невский кафедральный собор;

- С 2 октября 16:30 по 4 октября 15:00 - храм св. Иоанна Предтечи;

- С 4 октября 15:30 до 6 октября 15:00 - храм прп. Сергия Радонежского;

- С 6 октября 15:30 до 8 октября 15:00 - храм Всемилостивого Спаса Христа Примирителя;

- С 8 октября 15:30 до 10 октября 15:00 - храм Всех святых на Мамаевом Кургане;

- С 10 октября 15:30 до 12 октября 15:00 - храм Живоначальной Троицы, Свято-Духовский мужской монастырь;

- С 12 октября 15:30 до 14 октября 15:00 - храм св. Иосифа Астраханского;

- С 14 октября 15:30 до 16 октября 15:00 - храм св. равноап. князя Владимира;

- С 16 октября 15:30 по 18 октября 15:00 - храм Спасо-Преображенский;

- С 18 октября 15:30 по 20 октября 15:00 - храм прп. Павла врача;

- С 20 октября 15:30 по 22 октября 15:00 - храм Казанской иконы Божией Матери;

- С 22 октября 15:20 по 23 октября 15:00 - храм Воздвижения Креста Господня;

- С 23 октября 15:15 по 24 октября 15:00 - храм Рождества Христова;

- С 24 октября 15:30 по 26 октября 15:00 - храм Похвалы Пресвятой Богородицы;

- С 26 октября 15:30 по 28 октября 15:00 - храм свт. Николая Чудотворца;

- С 28 октября 15:15 по 30 октября 15:00 - храм Богоявления Господня;

- С 30 октября 15:30 по 1 ноября 15:00 - храм св. пророка Божия Илии;

- С 1 ноября 15:30 по 3 ноября 15:00 - храм иконы Божией Матери «Знамение»;

- С 3 ноября 15:30 по 4 ноября 15.00 - храм сщмч. Сергия Мечева;

- С 4 ноября 15.30 по 6 ноября 15:00 - храм св. вмц. Параскевы;

- С 6 ноября 15:40 по 8 ноября 15:00 - храм прп. Никиты Мидикийского;

- С 8 ноября 15:30 по 9 ноября 15:00 - храм иконы Божией Матери «Отрада и утешение» (Православное поселение «Отрада»);

- С 9 ноября 15:40 по 11 ноября 15:00 - храм свт. Иннокентия Московского;

- С 11 ноября 15:30 по 13 ноября 15:00 - храм свт. Николая Чудотворца;

- С 13 ноября 15:30 по 15 ноября 15:00 - храм Успения Пресвятой Богородицы;

- С 15 ноября 15:30 по 17 ноября 15:00 - храм св. блгв. кн. Александра Невского и мчч. Кира и Иоанна;

- С 17 ноября 15:30 по 19 ноября 15:00 - храм Рождества Пресвятой Богородицы;

- С 19 ноября 16:00 по 21 ноября 15:00 - храм св. блгв. кн. Александра Невского п. Верхняя Ельшанка;

- С 21 ноября 15:30 по 23 ноября 14:00 - храм св. равноап. кн. Ольги;

- С 23 ноября 15:30 по 24 ноября 15:00 - храм иконы Божией Матери «Умиление» р. п. Новый Рогачик;

- С 24 ноября 16:00 по 25 ноября 14:00 - храм свв. апп. Петра и Павла с. Карповка;

- С 25 ноября 14:00 по 27 ноября 15:00 - храм св. прав. Иоанна Кронштадтского;

- С 27 ноября 15:00 по 28 ноября 15:00 - храм свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и Софии;

- С 28 ноября 15:30 по 29 ноября 15:00 - храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;

- С 29 ноября 15:30 по 1 декабря 15:00 - храм Преображения Господня;

- С 1 декабря 16:00 по 3 декабря 15:00 - храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в р.п. Городище;

- С 3 декабря 16:00 по 5 декабря 15:00 - храм Архангела Михаила в п. Ерзовка;

- С 5 декабря 15:30 по 7 декабря 15:00 - Свято-Вознесенский женский монастырь г. Дубовка;

- С 7 декабря 15:30 по 9 декабря 15:00 - храм Святой Троицы в г. Дубовка;

- С 9 декабря 15:15 по 11 декабря 13:00 - храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Дубовка;

- С 11 декабря 15:30 по 13 декабря 15:00 - Никольский кафедральный собор г. Камышин;

- С 13 декабря 15:30 по 14 декабря 15:00 - храм Успения Божией Матери г. Камышин;

- С 14 декабря 15:30 по 15 декабря 15:00 - храм Свято-Троицкий г. Камышин;

- С 15 декабря 15:30 по 16 декабря 15:00 - храм Святой Троицы г. Камышин;

- С 16 декабря 15:30 по 17 декабря 15:00 - храм святого Димитрия Солунского г. Камышин;

- С 17 декабря 16:00 по 18 декабря 15:00 - храм преподобного Петра Афонского г. Петров Вал;

- С 18 декабря 15:30 по 19 декабря 15:00 - храм Владимиро-Вениаминовский г. Петров Вал;

- С 19 декабря 16:00 по 21 декабря 11:00 - приход храма Михаила Архангела г. Котово;

- С 21 декабря 16:00 по 4 января 12:00 - Александро-Невский кафедральный собор в Волгограде.



