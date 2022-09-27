Названы еще две категории не подлежащих мобилизации волгоградцев

Волгоградцам назвали еще две категории запасников, не подлежащих частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о гражданах с судимостью и ухаживающих за инвалидами.

— В соответствии с ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ) отсрочка предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе, либо являющимся инвалидом I группы, — цитирует информагентство официальный канал региона по вопросам мобилизации.

Уточняется, что в случае, если мужчина не подпадает под это правило, то это будет зависеть от семейной ситуации. К примеру, мужчина, один воспитывающий ребенка до 16 лет, также не подлежит мобилизации. Каждую ситуацию обещают рассмотреть индивидуально призывной комиссией по мобилизации.

Также мобилизации не подлежат судимые жители Волгограда и области. Однако, как сообщается в Telegram-канале «Мобилизация. Волгоградская область», ранее осужденный за уголовное преступление может отправиться в зону проведения спецоперации, если судимость была снята или погашена. Это регулируется Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237.

ИА «Высота 102» напоминает, что в регионе заработал Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область», где можно через чат-бот задать вопрос о частичной мобилизации или сообщить о нарушениях в ходе проводимой кампании. Также принимаются звонки по номеру 122 с 08.00 до 20.00 без выходных.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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