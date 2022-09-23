Общество 23.09.2022 16:31
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23.09.2022 16:31
УФНС России по Волгоградской области сообщило о начале ежегодной рассылки уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, а также налога на доходы физических лиц за 2021 год.
- Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые уведомления в электронной форме, без дублирования по почте, за исключением случаев, когда налогоплательщик отправил уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе, - сообщило ведомство.
Извещения на получение писем от налоговой инспекции придут и тем, кто еще не зарегистрировался в приложении.
Напоминаем, что срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц по налоговому уведомлению не позднее 1 декабря 2022 года.
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