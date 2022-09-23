







УФНС России по Волгоградской области сообщило о начале ежегодной рассылки уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, а также налога на доходы физических лиц за 2021 год.

- Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые уведомления в электронной форме, без дублирования по почте, за исключением случаев, когда налогоплательщик отправил уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе, - сообщило ведомство.

Извещения на получение писем от налоговой инспекции придут и тем, кто еще не зарегистрировался в приложении.

Напоминаем, что срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц по налоговому уведомлению не позднее 1 декабря 2022 года.



