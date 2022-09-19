







Прокуратура в Волгоградской области помогла многодетной матери получить благоустроенное жилье взамен аварийной жилплощади, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Женщина, которая воспитывает четверых несовершеннолетних детей, могла остаться без квартиры , но о ее ситуации стало известно в рамках рассмотрения в суде иска мэрии к многодетной матери о выселении ее из аварийного жилья. Участие прокурора в таких делах является обязательным, что прописано в законодательстве.

Так, в рамках рассмотрения гражданского дела администрация Волгограда настаивала на выселении этой семьи из аварийного жилого помещения, расположенного в доме №20 по ул. Электростальская, с изъятием последнего путем выплаты выкупной цены в размере 980 тысяч рублей.

Примечательно, что такая выкупная цена была обоснована органом местного самоуправления вступившими в силу 28 декабря 2019 года изменениями в Жилищный кодекс РФ (ч.8.2 ст.32 ЖК РФ), в соответствии с которыми предусмотрена выплата компенсации гражданам, приобретшим жилые помещения в аварийных домах после их признания таковыми, в размере денежной суммы, за которую такая квартира куплена.

- При этом фактически многодетная мать являлась собственником жилья со 2 апреля 2013 года, то есть до момента вступления в силу указанных изменений, в связи с чем имела право фактическое предоставление жилья взамен изымаемого, - пояснила Черединина.

Прокурор на суде выступил против удовлетворения иска администрации Волгограда. Многодетной матери также был разъяснен порядок обращения в органы прокуратурой за защитой жилищных прав.

Впоследствии прокурором на основании жалобы женщины в ее интересах предъявлено исковое заявление о признании права на получение жилого помещения взамен изымаемого аварийного жилья. В рамках рассмотрения иска прокурора многодетной матери предоставлена благоустроенная квартира, в связи с чем производство по гражданскому делу прекращено в связи с добровольным исполнением заявленных требований.



