Общество

Чиновников в Волгограде обязали переселить многодетную мать из аварийной коммуналки

Общество 17.01.2022 18:24
0
17.01.2022 18:24


Волгоградский областной суд обязал администрацию Волгограда предоставить многодетной матери квартиру либо компенсацию рыночной стоимости при расселении из аварийного дома на улице Электростальская, 20. Ранее женщина, воспитывающая трех детей, рассказала о своих бедах первому заместителю прокурора Волгоградской области Светлане Чиженьковой. С иском в защиту прав волгоградки обратился прокурор Красноармейского района, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В конце декабря 2013 года женщина использовала материнский капитал и купила комнату в коммуналке на Электростальской, где она по сей день живет со своими детьми. За месяц до покупки чиновники признали этот дом аварийным и подлежащим сносу. В начале января следующего года администрация Красноармейского района отправила предыдущим собственникам жилья письмо о сносе дома в срок до 1 февраля 2015 года. Многодетную мать, только что справившую новоселье, о признании дома аварийным и порядке изъятия жилья никто не уведомил.
«Впоследствии многодетная мать как новый собственник коммунальной квартиры обратилась в администрацию г. Волгограда с заявлением о компенсации стоимости изымаемого жилья, – прокомментировала Оксана Черединина. – Однако согласно ответу комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда женщине предложена выплата в размере стоимости квартиры на момент покупки жилья – 415 тысяч рублей. Данная позиция была обоснована вступившими в силу 28 декабря 2019 года изменениями в Жилищный кодекс РФ (ч.8.2 ст.32 ЖК РФ). В соответствии с ними предусмотрена выплата компенсации гражданам, приобретшим жилые помещения в аварийных домах после их признания таковыми, в размере денежной суммы, за которую такая квартира куплена».
Такая позиция чиновников противоречит нормам закона, поскольку процедура изъятия квартиры была запущена до внесения изменений в Жилищный кодекс. Расселение аварийного дома при этом затянулось не по вине многодетной матери.
Прокурор Красноармейского района подал иск против мэрии в защиту прав матери, и районный суд удовлетворил требования. Чиновники обжаловали решение, но вышестоящая инстанция поддержала решение первой – оно вступило в законную силу. Волгоградка выбрала в качестве компенсации изъятого аварийного жилья предоставление благоустроенной квартиры.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
17.01.2022 19:30
Общество 17.01.2022 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 18:00
Общество 17.01.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 17:16
Общество 17.01.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 17:03
Общество 17.01.2022 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.01.2022 14:49
Общество 17.01.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 13:36
Общество 17.01.2022 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 13:06
Общество 17.01.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 12:08
Общество 17.01.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 11:32
Общество 17.01.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 10:31
Общество 17.01.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 09:13
Общество 17.01.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2022 08:54
Общество 17.01.2022 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2022 19:02
Общество 16.01.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2022 18:18
Общество 16.01.2022 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2022 15:35
Общество 16.01.2022 15:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
Пятый день поисков пропавшей под Волгоградом школьницы не дал результатовСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
«Ситиматик-Волгоград» объяснил получение двух платежек в декабре 2021 годаСмотреть фотографии
20:20
Продажа недостроенного ТЦ в Волгограде забуксовала из-за судебных споровСмотреть фотографии
19:30
Успеть всё: как современные технологии перевернули жизнь волжанина с инвалидностьюСмотреть фотографии
18:24
Чиновников в Волгограде обязали переселить многодетную мать из аварийной коммуналкиСмотреть фотографии
18:00
Река "ХВС" пятые сутки буйствует в волгоградском поселкеСмотреть фотографии
17:16
Под Волгоградом вернули отмененные автобусы из-за жалоб пассажировСмотреть фотографии
17:03
Волгоградский опыт по участию бизнеса в организации бесплатного горячего питания будет изучен МЭРСмотреть фотографии
16:40
Жилгородок в Волгограде сковали пробки из-за череды несуразных ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Загоревшийся на дороге автомобиль потушили снегом в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Для жителей глубинки Волгоградской области откроют ПЦР-лабораториюСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде «Газель» вытолкнула автобус с пассажирами в сугробСмотреть фотографии
15:15
Главу поселения осудят за махинации с песком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде вывели на линию скоростного трамвая дополнительные вагоныСмотреть фотографии
14:43
Скорая помощь LeCar готова к появлению нового штамма «омикрон»Смотреть фотографии
13:36
Роспотребнадзор разрешил волгоградцам купаться зимойСмотреть фотографии
13:06
На пенсионерку из Иваново повесили долги тезки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Новый штамм подправил статистику заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:32
В Волгограде вынесли приговор селянину за жестокое убийство в огнеСмотреть фотографии
12:08
Оперштаб готовит новые меры из-за прихода штамма "омикрон" в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:58
Крупный мусорный полигон под Волгоградом исчерпал все мощностиСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон»Смотреть фотографии
11:32
Для неплательщиков алиментов в Волгоградской области ужесточили наказаниеСмотреть фотографии
11:23
СУ СК Волгоградской области опубликовал видео масштабных поисков 15-летней школьницыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
В Волгограде пролетевший на «красный» грузовик покалечил водителя иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волгоградской области сотни домов и школа остались без водыСмотреть фотографии
10:58
В Госдуме РФ призвали регионы отменить QR-кодыСмотреть фотографии
10:44
ВТЗ систематизирует работу по ESG-повестке в рамках общей политики ТМКСмотреть фотографии
10:31
На проспекте Ленина в Волгограде исчезла полоса для общественного транспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Силовики задержали в Волгограде криминального курьера (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 