Волгоградский областной суд обязал администрацию Волгограда предоставить многодетной матери квартиру либо компенсацию рыночной стоимости при расселении из аварийного дома на улице Электростальская, 20. Ранее женщина, воспитывающая трех детей, рассказала о своих бедах первому заместителю прокурора Волгоградской области Светлане Чиженьковой. С иском в защиту прав волгоградки обратился прокурор Красноармейского района, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В конце декабря 2013 года женщина использовала материнский капитал и купила комнату в коммуналке на Электростальской, где она по сей день живет со своими детьми. За месяц до покупки чиновники признали этот дом аварийным и подлежащим сносу. В начале января следующего года администрация Красноармейского района отправила предыдущим собственникам жилья письмо о сносе дома в срок до 1 февраля 2015 года. Многодетную мать, только что справившую новоселье, о признании дома аварийным и порядке изъятия жилья никто не уведомил.

«Впоследствии многодетная мать как новый собственник коммунальной квартиры обратилась в администрацию г. Волгограда с заявлением о компенсации стоимости изымаемого жилья, – прокомментировала Оксана Черединина. – Однако согласно ответу комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда женщине предложена выплата в размере стоимости квартиры на момент покупки жилья – 415 тысяч рублей. Данная позиция была обоснована вступившими в силу 28 декабря 2019 года изменениями в Жилищный кодекс РФ (ч.8.2 ст.32 ЖК РФ). В соответствии с ними предусмотрена выплата компенсации гражданам, приобретшим жилые помещения в аварийных домах после их признания таковыми, в размере денежной суммы, за которую такая квартира куплена».

Такая позиция чиновников противоречит нормам закона, поскольку процедура изъятия квартиры была запущена до внесения изменений в Жилищный кодекс. Расселение аварийного дома при этом затянулось не по вине многодетной матери.

Прокурор Красноармейского района подал иск против мэрии в защиту прав матери, и районный суд удовлетворил требования. Чиновники обжаловали решение, но вышестоящая инстанция поддержала решение первой – оно вступило в законную силу. Волгоградка выбрала в качестве компенсации изъятого аварийного жилья предоставление благоустроенной квартиры.