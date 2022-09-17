Бочаров проинспектировал обновленные скверы Волгограда

Общество 17.09.2022 12:49
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17.09.2022 12:49
Сегодня, 17 сентября губернатор Андрей Бочаров проинспектировал обновленные территории города. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона, в частности, посетил сквер около памятника Чекистам, который подрядчик должен сдать до 1 ноября.
- Мы завершаем работы у памятника Чекистам, и, в целом, мы сделали первый шаг к благоустройству второй части поймы реки Царицы. Приступаем к работе, которая потребует затрат не только финансовых, но и эмоциональных, потому что придется решать сложные задачи, чтобы связать инфраструктуру и реализовать пожелания молодежи, - сказал Андрей Бочаров, отметив что приведение в порядок сквера началось по инициативе ветеранов, и проект завершается в рамках подготовки к 80-летию Сталинградской Победы.
Чем заполняются обновленные скверы Волгограда, какие пространства и проекты еще необходимо включить в 10-летний план развития города-героя — эти вопросы также рассмотрены в ходе рабочей поездки. Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко оценил результат работ на проспекте Жукова, пообщался с жителями, которые отметили, что бульвар преобразился, стал красивым и удобным, любимым местом для семейных прогулок, для детей и молодежи.
Важно, что бульвар уже наполняется жизнью, новым содержанием. Сегодня здесь впервые прошел большой праздник творчества с интерактивной программой, чаепитием на свежем воздухе, мастер-классами, концертом. Свои рисунки представили на выставке воспитанники детской школы искусств №5, которые поблагодарили губернатора за новое красивое место для занятий на пленэре. Участники ярмарки, среди которых были творческие клубы, народные мастера, самозанятые, отметили необходимость таких площадок, где они могут реализовать свои изделия, а жители и гости города — купить сувенир.
Напомним, бульвар на проспекте Жукова благоустроен в границах от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева. Здесь расположены детские сады, ЗАГС, МФЦ, медучреждения, центр детского творчества, жители давно мечтали о преображении этой территории. Теперь в их распоряжении — полтора километра удобной и современной прогулочной зоны.
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