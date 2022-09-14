На Украине погиб 24-летний ефрейтор из Волжского Никита Ярда

В Волгоградской области проводили в последний путь 24-летнего ефрейтора, участвовавшего в специальной военной операции на Украине. Как стало известно ИА «Высота 102», Никита Ярда погиб в ходе выполнения боевой задачи 30 августа.

— Никита Ярда погиб в зоне проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР 30 августа, — сообщили информагентству в мэрии Волжского. — Похороны прошли 10 сентября.

Известно, что военнослужащий обучался в филиале Московского энергетического института в Волжском. У Никиты остались родители в городе-спутнике.

Фото: Боевое Братство / Сталинград / vk.com

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