«Он погиб за Родину»: семья ефрейтора Камиля Курмакаева из Ленинска получила похоронку из ДНР

38-летний ефрейтор Камиль Курмакаев из Ленинска Волгоградской области погиб 4 сентября при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Такое страшное известие накануне получила супруга Камиля Ольга.

Как рассказала ИА «Высота 102» вдова контрактника, старший стрелок Камиль Курмакаев принимал участие в спецоперации с марта этого года.

– В августе он приезжал немного на побывку домой, – плачет Ольга. – Мы строили большие планы на будущее – потом, когда закончится спецоперация. У нас есть сын, ему 12 лет, Камиль хотел вырастить его настоящим мужчиной. Теперь мне воспитывать его одной...

Цинковый гроб с телом погибшего воина прибудет в Ленинск уже сегодня вечером.

– Я хочу, чтобы все знали, что мой муж погиб за нас всех, за нашу родину, – говорит женщина. – Для него это были не просто слова. Пусть все помнят про это…