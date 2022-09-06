Боевые корабли Каспийской флотилии примут участие в шоу на набережной Волгограда

В Волгограде 9 сентября в рамках празднования Дня города состоится мультимедийный показ «Живые картины героического пути Бронекатера БК – 31», в котором примут участие в том числе боевые корабли Каспийской флотилии. Как сообщает ИА «Высота 102» светозвуковое шоу расскажет о судьбе речного «танка», затонувшего в Волге во время Сталинградской битвы осенью 1942 года.

– Среди кораблей, которые будут принимать участие в мероприятии – современный бронекатер – потомок защитника Сталинграда – бронекатера №31, – рассказали информагентству в военно-историческом музее «Наследие», который и выступает организатором шоу. – Боевые корабли отдадут артиллерийский залп в честь БК-31, а завершится торжество красочным салютом.

Начало мероприятия запланировано на площадке Центральной набережной на 19.20. Для гостей и жителей Волгоградской области также будет доступна телевизионная прямая трансляция на сайте http://museum-nasledie.com

– Бронекатер БК-31 стал по-настоящему всенародным проектом. Мы видим большую заинтересованность общественности, продолжаем получать обращения граждан, неравнодушных к его истории. Это событие – еще один способ визуализировать подвиг команды и боевого корабля, к которому может прикоснуться любой желающий, – говорит директор Военно-исторического музея «Наследие» Анна Василевская.

Напомним, что команда военно-исторического музея «Наследие» подняла со дна Волги бронекатер в 2017 году. Корабль удалось отреставрировать и создать музейно-выставочный павильон «Бронекатер БК 31», который стал частью мемориального комплекса в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии на новой набережной города Волгограда.

Открытие экспозиции состоялось в Волгограде 17 июля с участием Дмитрия Медведева.