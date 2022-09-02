Генетик из Волгограда рассказала, в каких семьях могут родиться дети с отклонениями

Главный внештатный генетик комитета здравоохранения Волгоградской области Екатерина Шиповскова рассказала о том, в каких семьях сохраняется риск рождения детей с различными отклонениями – от внешних до психоэмоциональных. По словам врача, важное значение имеет количество потребляемого родителями алкоголя. А вот само пристрастие к спиртному может передаваться через поколение.

– Наследственность играет одну из ключевых ролей в передаче потомству предрасположенности к алкоголизму. При этом важно помнить: на генетическом уровне передается именно предрасположенность, а не само заболевание алкоголизм, – рассказывает Екатерина Шиповскова. – Иными словами, гены, которые человек получает от своих родителей, определяют лишь вероятность развития алкогольной зависимости. Наследственность – только один из многих факторов, способствующих развитию алкоголизма наряду с социальными нормами, культурными традициями, воспитанием и т.д.

Унаследовать опасную предрасположенность можно в равной степени от обоих родителей, заявляет генетик. Не стоит сбрасывать со счетов и «накопительный эффект»: чем больше в конкретно взятой семье было фактов алкогольной зависимости, тем выше риск её развития у потомства. Однако, успокаивает врач, на сегодня медицина позволяет в раннем детстве выявить склонность к употреблению алкоголя и предпринять своевременные меры.

– Сегодняшний уровень развития медицины позволяет обнаружить набор генов, отвечающих за усвоение алкоголя и за поведение человека – это выясняется посредством проведения генетических тестов. Процедура разрешает выявить предрасположенность к алкоголизму и в случае риска проводить соответствующие профилактические мероприятия: воспитывать детей, исключая влияние неблагоприятных социальных факторов, прививать культуру здорового образа жизни, – рассказывает Екатерина Шиповскова. – Взрослым необходимо решать собственные психологические проблемы, научиться получать удовольствие от жизни другими способами.

Особое внимание следует уделять здоровью будущего ребенка во время беременности, подчеркивает генетик. Мать, употребляющая алкоголь в любых количествах, наносит здоровью плода необратимый урон.

– Употребление спиртного на ранних сроках беременности приводит к массе патологий плода, среди них: черепно-лицевые нарушения морфогенеза, поражение органов. В поздние сроки беременности – к нарушениям быстро растущего мозга, следствием чего являются когнитивные и психоментальные расстройства, выраженные изменения в поведении. У детей, чьи матери, употребляли алкоголь в период беременности, выявлено существенное различие длины тела, сохраняющиеся когнитивные нарушения, отклонения в поведении, антисоциальное поведение, трудности в обучении, что обусловлено пренатальным (во время формирования плода) воздействием алкоголя, – делает акцент врач-генетик.

Екатерина Шиповскова уверена, что беременным все девять месяцев необходимо воздерживаться от употребления алкоголя.

– Поскольку его тератогенные свойства доказаны, необходимо воздержаться как от регулярного, так и от случайного употребления спиртного. Хроническое злоупотребление алкоголя во время беременности приводит к пожизненному поражению ребенка, – предупреждает генетик.