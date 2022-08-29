Житель Волгоградской области заработал на покатушках в Крыму 26 штрафов

Общество 29.08.2022 10:26
0
29.08.2022 10:26
Должник оплатил 26 штрафов ГИБДД во избежание ареста автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, житель Новоаннинского района неоднократно нарушал правила дорожного движения, находясь в Крыму и в Севастополе. Общая сумма выписанных штрафов составила 13,5 тысячи рублей.
Однако добровольно долг мужчина не погашал. Сначала у него арестовали счет в банке, а затем такая же участь стала грозить автомобилю лихача «Renault LOGAN» 2020 года выпуска. Судебный пристав предупредил нарушителя ПДД о последствиях для его имущества в случае непогашения долга. И только это оказалось решающим аргументом.
Фото из архива ИА "Высота 102"
«Много вопросов к руководству»: торговцы сгоревшего рынка в Волжском собирают чудом уцелевший товар29.08.2022 17:06
Общество 29.08.2022 17:06
Школы Волгограда и области начнут учебный год в очном формате29.08.2022 14:30
Общество 29.08.2022 14:30
Участок набережной Волгограда напротив речпорта получил новое освещение29.08.2022 14:23
Общество 29.08.2022 14:23
В Волгограде 1 сентября откроют отделение для детей с COVID-1929.08.2022 13:36
Общество 29.08.2022 13:36
«Открытие Авто» узнал, каким источникам доверяют волгоградцы при поиске автомобиля29.08.2022 12:29
Общество 29.08.2022 12:29
«Нам команды не надо»: волгоградские компании начали переводить сотрудников на удаленку29.08.2022 11:39
Общество 29.08.2022 11:39
Волгоградские многодетные семьи получили пособия к школе29.08.2022 09:58
Общество 29.08.2022 09:58
МЧС открыло горячую линию для торговцев сгоревшего рынка в Волжском29.08.2022 08:22
Общество 29.08.2022 08:22
Бочаров объявил повышенную готовность к ЧС в Волгограде и области28.08.2022 19:48
Общество 28.08.2022 19:48
«Меня сразу забанили в приложении»: с волгоградца списали 7000 рублей за детский след в салоне машины28.08.2022 15:51
Общество 28.08.2022 15:51
Умер второй с начала недели: в Волгоградской области COVID-19 показал рост почти в 1,5 раза28.08.2022 12:02
Общество 28.08.2022 12:02
«Погиб в день рождения»: в Волгограде простятся с 34-летним майором Василием Лушниковым28.08.2022 11:22
Общество 28.08.2022 11:22
Волгоградскую область ждет похолодание до +12 °С28.08.2022 07:58
Общество 28.08.2022 07:58
«Рекламируем Волгоград в соцсетях»: московские звезды продефилировали на красной дорожке около НЭТа27.08.2022 22:47
Общество 27.08.2022 22:47
Военные полицейские провели спецучения под Волгоградом27.08.2022 21:01
Общество 27.08.2022 21:01