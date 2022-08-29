Общество

Житель Волгоградской области заработал на покатушках в Крыму 26 штрафов

Общество 29.08.2022 10:26
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29.08.2022 10:26



Должник оплатил 26 штрафов ГИБДД во избежание ареста автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, житель Новоаннинского района неоднократно нарушал правила дорожного движения, находясь в Крыму и в Севастополе. Общая сумма выписанных штрафов составила 13,5 тысячи рублей. 

Однако добровольно долг мужчина не погашал. Сначала у него арестовали счет в банке, а затем такая же участь стала грозить автомобилю лихача «Renault LOGAN» 2020 года выпуска. Судебный пристав предупредил нарушителя ПДД о последствиях для его имущества в случае непогашения долга. И только это оказалось решающим аргументом.

Фото из архива ИА "Высота 102"

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