Бочаров объявил повышенную готовность к ЧС в Волгограде и области





Губернатор Волгоградской области вечером 28 августа провел оперативное совещание. Как сообщает ИА "Высота 102", Андрей Бочаров дал поручения по переводу всех сил и средств в режим повышенной готовности в связи с ухудшением пожароопасной ситуации в регионе.

– В ближайшие дни на территории региона прогнозируется сохранение сухой и ветреной погоды — губернатор Андрей Бочаров дал поручения по переводу всех сил и средств в режим повышенной готовности. Кроме того, руководителям профильных комитетов и главам на местах поручено обеспечить личный круглосуточный мониторинг ситуации, оперативно реагируя на еë изменения, – сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, что сегодня в Иловлинском районе под Волгоградом разгорелся крупный степной пожар. В результате в детском лагере "Лазурный" была досрочно прекращена смена, дети эвакуированы в областной центр.

В городе Волжском полностью выгорел универсальный рынок.