В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 превысило 500 человек

Общество 27.08.2022 12:08
0
27.08.2022 12:08
В Волгоградской области коронавирус преодолел очередную планку – за сутки выявлено 516 заболевших. Как сообщили ИВ «Высота 102» в федеральном оперштабе, 124 жителям региона понадобилась госпитализация. А 104 человека закрыли больничные.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Однако ситуация с коронавирусом становится все тревожнее. Уже звучат предложения перевести школьников в сентябре на дистант.
Плавучие острова и небоскребы: прекрасное будущее захолустья Волгограда показали архитекторы27.08.2022 14:12
Общество 27.08.2022 14:12
В Волгограде пенсионерка умерла на трамвайной остановке27.08.2022 10:44
Общество 27.08.2022 10:44
«Это наследство Советского Союза»: в районе Волгоградской области хутора остались без автобусов27.08.2022 09:47
Общество 27.08.2022 09:47
В Волгограде 27 августа ожидается жара до +37 º27.08.2022 06:51
Общество 27.08.2022 06:51
Как в Волгограде искали бомбу в ТРК «Европа Сити Молл»: эвакуация в 10 фото26.08.2022 20:45
Общество 26.08.2022 20:45
В Волгограде у НЭТа запретят парковать автомобили26.08.2022 19:43
Общество 26.08.2022 19:43
В Волгоградской области нагрянули с проверками в школы и детсады26.08.2022 19:21
Общество 26.08.2022 19:21
В Волгограде врачи нашли у мужчины 11-сантиметровый тромб26.08.2022 18:20
Общество 26.08.2022 18:20
На Украине погиб 38-летний контрактник из Волгоградской области26.08.2022 17:23
Общество 26.08.2022 17:23
Во дворах Волгограда установят более 700 новых скамеек26.08.2022 15:48
Общество 26.08.2022 15:48
Москвичи выбирают Волгоград для туризма чаще, чем другие россияне26.08.2022 14:51
Общество 26.08.2022 14:51
В Волгограде с 1 сентября заработает инфекционный роддом26.08.2022 13:14
Общество 26.08.2022 13:14
Приставы арестовали 10 автомобилей волгоградцев на парковке «Акварели»26.08.2022 13:05
Общество 26.08.2022 13:05
В Волгограде сотрудник салона сотовой связи заблокировал перевод денег пенсионерки мошенникам26.08.2022 12:50
Общество 26.08.2022 12:50
«Сначала думала, что попугай»: редкого воробья-альбиноса приютили в Волгоградской области26.08.2022 12:39
Общество 26.08.2022 12:39