ВТЗ провел День знаний для детей сотрудников





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в трубную Металлургическую Компанию (ТМК), организовал традиционный праздник в преддверии Дня знаний для будущих первоклассников. В мероприятии приняли участие более 400 человек — дети работников предприятия и их родители.

В рамках праздника, который прошел в городском центре культуры и искусства «Октябрь», для детей состоялся интерактивный спектакль «Путешествие в страну знаний». Также к первому учебному году ребята получили в подарок рюкзаки со школьными принадлежностями.

— Проведение Дня знаний, подготовка будущих первоклассников — это добрая, многолетняя традиция. Мы понимаем, насколько важен этот день для семей волжских трубников. Наш завод активно участвует в развитии различных векторов корпоративной социальной политики, направленных на поддержку материнства, детства, спорта и оздоровления работников, — подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

ВТЗ ежегодно проводит летнюю оздоровительную кампанию — в 2022 году около 600 детей работников завода за семь смен отдохнули в санатории на Черноморском побережье и лагере в Волго-Ахтубинской пойме. Кроме того, к 1 сентября на ВТЗ проводится благотворительная акция «Соберем школьный рюкзак вместе» для школьников из малообеспеченных семей и детских социальных центров Волжского. Собранные денежные средства и товары для школьников передаются в подшефное специализированное учреждение Детский православный приют «Дом Милосердия».