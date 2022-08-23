Общество

Чиновники Кировского района Волгограда отказались решать судьбу разваливающегося дома

Общество 23.08.2022 20:39
0
23.08.2022 20:39



Нежелание чиновников администрации Кировского района решить  вопрос о признании дома аварийным довело их до суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, при проведении обследовании многоквартирного дома №20 по ул. Фруктовая специалисты ведомства выявили серьезные повреждения конструктивных элементов дома, которые могли создать угрозу жизни проживающих здесь горожан. Это обстоятельство являлось основанием для рассмотрения вопроса о признании двухэтажки аварийной. 

Соответствующее заключение было направлено госжилинспекцией в администрацию Кировского района. Однако чиновники проигнорировали это заключение  и вернули его в госжилинспекцию. В связи с этим орган исполнительной власти Волгоградской области обратился с иском к администрации района с требованием рассмотреть вопрос о состоянии дома. 

Кировский районный суд Волгограда на днях удовлетворил требования госжилинспекции и признал незаконными действия чиновников администрации района. Теперь они обязаны будут заняться судьбой дома и определить его статус. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.08.2022 21:22
Общество 23.08.2022 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 19:23
Общество 23.08.2022 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 16:13
Общество 23.08.2022 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.08.2022 15:03
Общество 23.08.2022 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 13:12
Общество 23.08.2022 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 12:39
Общество 23.08.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 12:14
Общество 23.08.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 12:09
Общество 23.08.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 10:08
Общество 23.08.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 08:31
Общество 23.08.2022 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 08:02
Общество 23.08.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 07:15
Общество 23.08.2022 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2022 00:25
Общество 23.08.2022 00:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2022 22:03
Общество 22.08.2022 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2022 21:01
Общество 22.08.2022 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
Квинси Промес из «Спартака» получил уникальный портрет от волгоградского фанатаСмотреть фотографии
20:39
Чиновники Кировского района Волгограда отказались решать судьбу разваливающегося домаСмотреть фотографии
20:04
«Там уже плесень и сырость»: в Михайловке протекла крыша строящегося детского садаСмотреть фотографии
19:43
Мэрию Волгограда обязали убрать свалки в долине реки ЦарицаСмотреть фотографии
19:30
Под Волгоградом умерла изнасилованная 73-летним пенсионером женщинаСмотреть фотографии
19:23
Волгоградская область получит 130 миллионов рублей на развитие туризмаСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде экскаватор смял две машины и перекрыл улицу КалининаСмотреть фотографии
18:06
Банк «Открытие»: паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцевСмотреть фотографии
17:20
«У них осталось семеро детей»: под Волгоградом погибла семья ведущих из ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
16:59
Канада включила в санкционный список губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Черные клубы дыма окутали небо над аквапарком в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Налоговая служба в Волгоградской области объявила о предстоящей реорганизацииСмотреть фотографии
15:50
В Волжском продолжаются работы по реконструкции и ремонту тепловых сетейСмотреть фотографии
15:38
Волгоградский избирком забрал из типографии свежеотпечатанные бюллетениСмотреть фотографии
15:03
Чиновников заставят подготовить бомбоубежища для населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в ДТП с грузовиком погиб 14-летний подростокСмотреть фотографии
13:12
В двух районах Волгограда отключили горячую воду на несколько днейСмотреть фотографии
13:05
Обезглавленный труп мужчины нашли на железной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
22-летний волгоградец за один день ограбил два офиса микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде в сетевые магазины «Магнит» вернулся масочный режимСмотреть фотографии
12:23
"Ростелеком" подключил цифровые решения для медицинского центра «ПроВарикоз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:14
Коронавирус пошел на спад в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вспоминают мирных жителей, погибших при бомбежке города 80 лет назадСмотреть фотографии
11:43
В центре Волгограда в детской библиотеке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:33
В Волжском видеокамеры сняли разбившего остановку подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП жителях Уфы и ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:09
На юге Волгограда на работе скончался 52-летний инженерСмотреть фотографии
10:59
К 1 сентября билайн запустил акцию со скидками на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
Четыре человека едва не сгорели в машине на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
На трассе под Волгоградом грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
 