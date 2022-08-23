Чиновники Кировского района Волгограда отказались решать судьбу разваливающегося дома









Нежелание чиновников администрации Кировского района решить вопрос о признании дома аварийным довело их до суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, при проведении обследовании многоквартирного дома №20 по ул. Фруктовая специалисты ведомства выявили серьезные повреждения конструктивных элементов дома, которые могли создать угрозу жизни проживающих здесь горожан. Это обстоятельство являлось основанием для рассмотрения вопроса о признании двухэтажки аварийной.





Соответствующее заключение было направлено госжилинспекцией в администрацию Кировского района. Однако чиновники проигнорировали это заключение и вернули его в госжилинспекцию. В связи с этим орган исполнительной власти Волгоградской области обратился с иском к администрации района с требованием рассмотреть вопрос о состоянии дома.





К ировский районный суд Волгограда на днях удовлетворил требования госжилинспекции и признал незаконными действия чиновников администрации района. Теперь они обязаны будут заняться судьбой дома и определить его статус.



