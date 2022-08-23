Чиновники Кировского района Волгограда отказались решать судьбу разваливающегося дома

Общество 23.08.2022 20:39
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23.08.2022 20:39
Нежелание чиновников администрации Кировского района решить вопрос о признании дома аварийным довело их до суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, при проведении обследовании многоквартирного дома №20 по ул. Фруктовая специалисты ведомства выявили серьезные повреждения конструктивных элементов дома, которые могли создать угрозу жизни проживающих здесь горожан. Это обстоятельство являлось основанием для рассмотрения вопроса о признании двухэтажки аварийной.
Соответствующее заключение было направлено госжилинспекцией в администрацию Кировского района. Однако чиновники проигнорировали это заключение и вернули его в госжилинспекцию. В связи с этим орган исполнительной власти Волгоградской области обратился с иском к администрации района с требованием рассмотреть вопрос о состоянии дома.
Кировский районный суд Волгограда на днях удовлетворил требования госжилинспекции и признал незаконными действия чиновников администрации района. Теперь они обязаны будут заняться судьбой дома и определить его статус.
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