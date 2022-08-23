







Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня рано утром возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане.





Мероприятия, посвященные одной из самых трагичных дат в истории города-героя – бомбардировке Сталинграда, пройдут сегодня во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.





Напомним, памятные акции в регионе также состоялись в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня, а также в 80-летнюю годовщину начала Сталинградской битвы. 17 июля память защитников Родины, мирных жителей почтил вместе с волгоградцами председатель федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.





Подготовка и проведение мероприятий к 80-летию Сталинградской Победы получили статус федеральных. 15 июля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и создании федерального организационного комитета.



