Огненное шоу и водопад фейерверков: в ЦПКиО Волгограда с размахом отпразднуют День флага РФ





В Волгограде сегодня, 22 августа, в честь Дня Государственного Флага Российской Федерации в ЦПКиО пройдет насыщенная развлекательная программа для жителей города. Как рассказал ИА «Высота 102» директор ООО «Парк» Андрей Еркин, вечером гостей ждет концерт, огненное шоу и праздничный фейерверк.

- Сегодня в парке с 18:00 до 21:00 пройдет творческий концерт, в котором примут участия академия талантов Vista, центр творчества и спорта «Инсайт», творческая лаборатория «Родники», коллектив «Дети Индиго», танцевальный коллектив «Тюрбан», федерация чирлидинга, - пояснил Еркин. – После творческих коллективов на сцену выйдут вокалистки Сусанна Петросян и Мария Сергеева.

С 21:00 по 22:00 волгоградцев будут ждать показательные выступления огненного шоу. А в 22:00 небо озарит праздничный фейерверк из 45 «водопадов» и других эффектов, которые завершатся изображением государственного триколора.

- Эффект фейерверка в виде водопада выбран неслучайно - в этом году у нас открылся самый большой детский плавательный бассейн в России, на территории которого действует водопад, - добавил директор парка. - В день Флага на водопаде в Лагуне будут демонстрироваться лазерные эффекты.

Фото Андрей Еркин