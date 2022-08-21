Жители Волгоградской области в 2022 году узаконили 178 гаражей

Общество 21.08.2022 18:38
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21.08.2022 18:38
За 7 месяцев реализации закона о гаражной амнистии в управлении Росреестра по Волгоградской области зарегистрировали 178 гаражей и 465 земельных участков общей площадью 13742 кв. м. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.
Напомним, закон о гаражной амнистии устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он расположен. Однако должны быть соблюдены и другие условия: в частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям.
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