Жители Волгоградской области в 2022 году узаконили 178 гаражей









За 7 месяцев реализации закона о гаражной амнистии в управлении Росреестра по Волгоградской области зарегистрировали 178 гаражей и 465 земельных участков общей площадью 13742 кв. м. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.





Напомним, закон о гаражной амнистии устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он расположен. Однако должны быть соблюдены и другие условия: в частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям.