На Волгоград надвигается пыльная буря

Общество 19.08.2022 13:50
0
19.08.2022 13:50
Пыльная буря надвигается со стороны Заволжья на Волгоград. Впечатляющие фотографии серо-коричневой пылевой стены, которая движется на город с левого берега Волги, прислали в редакцию читатели ИА «Высота 102».
Судя по кадрам, пыльная буря скоро накроет центр города.
С этим погодным явлением столкнулись уже несколько регионов. Пыльные бури отмечены на Ставрополе и в Астраханской области. Они идут со стороны Казахстана, где накануне из-за этого объявили штормовое предупреждение в 14 областях.
Фото читатели ИА «Высота 102»
Сливками и не пахнет: в сметане камышинского молзавода нашли растительные жиры19.08.2022 15:17
Общество 19.08.2022 15:17
В Волгоградской области снова дорожает белокачанная капуста19.08.2022 14:13
Общество 19.08.2022 14:13
Оперштаб: почти 300 волгоградцев заболели COVID-19 за один день19.08.2022 13:05
Общество 19.08.2022 13:05
«Не дожил до 100-летия»: в Волжском скончался защитник легендарного острова Людникова19.08.2022 12:54
Общество 19.08.2022 12:54
«Нам ничего не говорят»: в Волгограде жители поселка Второй километр 18 часов сидят без света19.08.2022 11:50
Общество 19.08.2022 11:50
«Только Боженька нас и услышал»: жители засыхающего поселка в Волгограде сравнили себя с африканцами19.08.2022 11:25
Общество 19.08.2022 11:25
Парку Героев быть!: проект из Котельниково победил во Всероссийском конкурсе19.08.2022 11:07
Общество 19.08.2022 11:07
В своем репертуаре: Бочаров приехал в «Орленок» ради встречи с детьми, а не чиновниками19.08.2022 10:49
Общество 19.08.2022 10:49
На Украине погиб сержант из Камышина Александр Чадов19.08.2022 10:00
Общество 19.08.2022 10:00
До Горной Поляны в Волгограде поедут маршрутки нового перевозчика19.08.2022 09:50
Общество 19.08.2022 09:50
Около 400 проб питьевой воды в Волгоградской области признали негодными19.08.2022 08:39
Общество 19.08.2022 08:39
В Волжском семь микрорайонов отключат от горячей воды на 11 дней19.08.2022 08:27
Общество 19.08.2022 08:27
Продолжение следует: в Волгограде 19 августа снова прогремят грозы19.08.2022 08:02
Общество 19.08.2022 08:02
Пропавшего на дачах под Волгоградом красавца нашли живым и невредимым19.08.2022 07:46
Общество 19.08.2022 07:46
А это просто дождь прошел: фотограф показал с высоты гигантскую пробку на Первой продольной18.08.2022 21:05
Общество 18.08.2022 21:05