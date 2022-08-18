«Началось?»: в Волгоградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 243 человек

Общество 18.08.2022 13:19
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18.08.2022 13:19
В Волгоградской области за сутки диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердился у 243 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Накануне заболевших было менее 200.
При этом за сутки были госпитализированы 52 человека, а выздоровели всего 5.
Стало известно также о новой жертве коронавируса. Болезнь унесла жизнь 54-летнего волгоградца.
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