В Камышине за 74 млн рублей построят дорогу к новому кладбищу

Общество 16.08.2022 20:47
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16.08.2022 20:47
Электронный аукцион на строительство однополосной дороги к городскому кладбищу в городе Камышин объявлен в Волгоградской области.
Как сообщает ИА «Высота102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ указана в сумме 74 миллиона рублей.
Протяженность дороги составляет чуть более 1,8 км. Ширина проезжей части – 6 метров. Расчетная скорость движения – 40 км/ч. Освещение на новой асфальтобетонной дороге не предусмотрено.
Отмечается, что строительство подъездной дороги – это первый этап выполнения работ по строительству объекта «Городское кладбище» в городе Камышине Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области планируется построить два новых кладбища – в городах Котельниково и Камышин. Площадь погоста в Котельниково составит 15 га, а в Камышине – 40 га.
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