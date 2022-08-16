Полис ОМС для студентов

Общество 16.08.2022 10:14 Реклама
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16.08.2022 10:14 Реклама
Совсем скоро начнется новый учебный год для студентов высших и средне-профессиональных учебных заведений. В этот период у учащихся традиционно возникает много новых вопросов, в том числе связанных с самостоятельным получением медицинских услуг. Компания «СОГАЗ-Мед» решила осветить наиболее часто встречающиеся ситуации в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), с которыми сталкиваются студенты.
— Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?
— При смене региона места жительства в связи с началом обучения необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и обязательно прикрепиться к поликлинике, работающей в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После этого можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учится и проживает студент. Если этого не сделать, то медицинская помощь также будет ему предоставляться, в рамках Базовой программы ОМС. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно утверждается ежегодно Постановлением Правительства РФ «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность на территории 56 субъектов РФ и приглашает всех студентов в свои офисы для оформления полиса ОМС. С адресами и режимами работы офисов можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы».
— Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?
— При посещении офиса «СОГАЗ-Мед» для оформления полиса ОМС необходимо взять с собой следующие документы: паспорт, СНИЛС, ранее выданный полис ОМС(при наличии). Полис ОМС может быть оформлен на бумажном бланке А5, а также на некоторых территориях доступно оформление электронного полиса в виде пластиковой карты (это можно уточнить при оформлении в офисе компании).
— Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?
— При изменении фамилии, имени, отчества и иных персональных данных полис ОМС необходимо переоформить, обратившись в страховую компанию. Также необходимо уведомить страховую компанию об изменении паспортных данных, места жительства и не забывать про актуализацию контактных данных: номера телефона, адреса e-mail.
— Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?
— По полису ОМС, оформленному в субъекте РФ – территории фактического проживания, можно бесплатно:
– посещать врачей поликлиники по месту прикрепления;
– вызывать врача на дом по месту прикрепления;
– получать лечение при подозрении/обнаружении коронавирусной инфекции;
– получать консультации узких специалистов и проходить обследования, предусмотренные в рамках системы ОМС;
– получать скорую медицинскую помощь
– проходить лечение и обследование в стационарных условиях;
– получать высокотехнологичную медпомощь;
– проходить (с 18 лет) один раз в год профилактический медицинский осмотр, а один раз в три года – диспансеризацию, чтобы убедиться, что все показатели здоровья в норме или выявить предрасположенность к заболеваниям;
– проходить углубленную диспансеризацию, после перенесенной коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Все эти и многие другие услуги доступны в рамках системы ОМС. С более подробным перечнем медицинских услуг по ОМС можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru, выбрав регион страхования.
— Можно ли лечить зубы по полису ОМС?
— Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги пополису ОМС оказываются при болезнях полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования)как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС. Если при обращении за медицинской помощью вам предлагают оплатить лечение, незамедлительно обратитесь в контакт-центр своей страховой компании и уточните, обоснованно ли требование врача.
— Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?
— Страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам.Поэтому при возникновении ситуаций, когда от застрахованного требуют оплату медицинских услуг или нарушают сроки ожидания медицинской помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС, либо для консультаций по другим вопросам, возникающим при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, учащиеся могут бесплатно обратиться к страховым представителям«СОГАЗ-Мед» на сайте sogaz-med.ru либо по телефону 8-800-100-07-02.
Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень».
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – более 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.
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