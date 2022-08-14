Общество 14.08.2022 07:42
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14.08.2022 07:42
Ковчег с частицей мощей Спиридона Тримифунтского, который почитается в лике святителей как чудотворец, доставят в Волгоград 15 августа.
Как сообщили в Волгоградской епархии, святыню доставят из Казанского кафедрального собора Элисты по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.
У святого-чудотворца часто просят о помощи в бизнесе и возврате долгов, поиске хорошей работы или достойного супруга.
Спиридон Тримифунтский родился около 270 г. на Кипре, был современником святителя Николая Чудотворца и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых.
Святитель Спиридон имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Православные верующие чтят его как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви.
График пребывания ковчега с частицей мощей святителя Спиридона в Волгоградской епархии:
- С 14:00 15 августа по 12:00 18 августа - Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде;
- с 13:00 18 августа по 12:00 21 августа - Храм прп. Сергия Радонежского в Волгограде;
- с 13:00 21 августа по 12:00 24 августа - Храм Всемилостивого Спаса Христа Примирителя в Волгограде;
- с 13:00 24 августа по 12:00 27 августа - Храм Казанской иконы Божией Матери в Волгограде;
- с 13:00 27 августа по 12:00 30 августа - Храм Богоявления Господня в Волгограде;
- с 13:00 30 августа по 12:00 2 сентября - Храм св. пророка Божия Илии в Волгограде;
- с 13:00 2 сентября по 12:00 5 сентября - Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Волгограде;
- с 13:00 5 сентября по 12:00 8 сентября - Храм св. вмц. Параскевы в Волгограде;
- с 13:00 8 сентября по 12:00 11 сентября - Храм Преподобного Никиты Мидикийского в Волгограде;
- с 13:00 11 сентября по 12:00 14 сентября - Храм Успения Пресвятой Богородицы в Волгограде;
- с 13:00 14 сентября по 12:00 17 сентября - Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Волгограде;
- с 15:00 17 сентября по 12:00 21 сентября - Храм святого Иоанна Кронштадтского в Волгограде;
- с 13:00 21 сентября по 12:00 24 сентября - Храм Преображения Господня в Волгограде;
- с 17:00 24 сентября по 12:00 28 сентября - Никольский кафедральный собор в Камышине.
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