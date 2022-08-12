Экстремальная жара до +42 накроет Волгоградскую область 12 и 13 августа

Общество 12.08.2022 07:59
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12.08.2022 07:59
Температурные рекорды продолжает бить погода в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградский ЦГМС, так, сегодня, 12 августа в регионе местами воздух прогреется днем до +42 градусов. Такая же экстремальная жара ожидается и 13 августа. При этом ночная температура воздуха будет в районе +20..+25 градусов.
В Волгограде в эти дни будет чуть прохладнее – 38 градусов 12 августа и 37 градусов 13 августа.
А вот 14 августа ожидается, если можно так сказать, похолодание. В Волгоградской области будет уже не так жарко – от +30 до +35.
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