В волгоградском ЦПКиО 22 августа прогремит праздничный фейерверк

В Волгограде 22 августа по случаю празднования Дня Государственного Флага Российской Федерации в ЦПКиО будет запущен праздничный фейерверк продолжительностью 3,5 минуты.

– В концепции фейерверка будут применяться эффекты водопада, которые завершатся образом Флага России на небе, – рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин. – Недавно в детском плавательном водоеме «Лагуна» открылся водопад. Теперь мы решили сделать водопады и на небе.

Первые залпы праздничного фейерверка в ЦПКиО дадут в 22.00. Также в день Государственного Флага РФ в Центральном парке культуры и отдыха подведут итоги конкурса самых красивых фотографий в ЦПКиО.

– 10 призеров получат сертификаты на бесплатные посещения «Лагуны», – обещает Еркин. – Фотографии можно публиковать в своих соцсетях до 21 августа с хештегом #мойпарк.