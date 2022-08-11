Общество

В ЛНР волгоградских медиков наградили за благодеяния

Общество 11.08.2022 08:01
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11.08.2022 08:01



Указом главы ЛНР врачи и медицинские работники из Волгоградской области отмечены почетными знаками "За благодеяния" и "От благодарного народа ЛНР", а также грамотами и благодарственными письмами. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, торжественная церемония награждения состоялась 9 августа 2022 года в Станично-Луганском территориальном медицинском отделении. Указом главы ЛНР врачи и медицинские работники из Волгоградской области были отмечены почетными знаками "За благодеяния" и "От благодарного народа ЛНР", а также грамотами и благодарственными письмами. 

- Медики, которые приезжают к нам и плечом к плечу с нашими коллегами оказывают медицинскую помощь, которые сегодня здесь остались и здесь работают, очень поднимают наш дух, очень нас поддерживают, - на церемонии выступила  Наталья Пащенко, министр здравоохранения ЛНР.

Ранее руководитель медицинской бригады Волгоградской области Денис Козлов сообщал, что врачи из Волгоградской области с 20 июля обследовали более двух тысяч школьников в Станично-Луганском районе.

Напомним, для проведения медосмотров жителей ЛНР в подшефный район были направлены кардиологи, эндокринологи, рентгенологи, гинекологи, травматолог, отоларинголог, рентген-лаборанты ведущих клиник — Волгоградской областной больницы № 1, больниц скорой помощи № 25 и № 15, клинических больниц № 4 и № 3, Волгоградского областного кардиоцентра, родильного дома № 4, Волжской городской больницы № 1 им. Фишера, больницы № 1 города Камышина, ЦРБ Клетского, Среднеахтубинского, Калачевского районов и Михайловского городского округа.

Вопросы, связанные со здоровьем населения, обсуждались на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с активом подшефного Станично-Луганского района ЛНР. Поезда проедут по всем населённым пунктам, медики проверят здоровье жителей — в районе расположены 49 населённых пунктов, где проживают порядка 44,5 тыс. чел.

Между тем, накануне их ЛНР вернулась очередная бригада волгоградских врачей. 

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