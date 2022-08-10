В отделениях облбольницы №1 в Волгограде проведут капремонт

О необходимости проведения капитального ремонта в отделениях областной больницы №1, расположенной на Ангарском в Волгограде, 10 августа в ходе рабочей поездки говорил губернатор Андрей Бочаров. Кроме того, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, лечебные кабинет дооснастят современным оборудованием.

По поручению Бочарова проектирование предстоящего капремонта начнется уже в текущем году. Модернизировать отделения планируют до конца 2025 года, когда лечебное учреждение будет отмечать свое 120-летие. Ранее здесь уже привели в порядок часть из 23 корпусов, а в период с 2019 по 2021 год открыты ЦАОП, областной эндокринологический центр, центры хирургии тазового дна, диагностики и лечения эпилепсии и экстрапирамидных нарушений, региональный сосудистый центр. В 2022 году в областной больнице №1 организована служба управления госпитализациями, а также выделены два нейрохирургических отделения профильного центра, создана мощная государственная клинико-диагностическая лаборатория.

В настоящее время в лечебнице продолжается капремонт седьмого и одиннадцатого корпусов, оборудуется вертолетная площадка.

– Плановая работа по модернизации и оснащению областной больницы продолжается. Это сложная и непростая работа, но мы поставили задачу к 2025 году провести такие мероприятия. Есть еще ряд отделений, которые, к сожалению, находятся не в том состоянии, в котором хотелось бы, — отметил Андрей Бочаров.

В администрации региона уточняют, что капремонт будет проведен в реанимации пятого корпуса, а также в четвертом блоке, где располагается нейрохирургия. Наибольший объем предстоит в лор- и офтальмологическом отделениях.

– Я не зря пригласил главного врача, руководителей отделений. Мы должны спокойно разобраться, что необходимо сделать в каждом блоке. Отделения большие, и там нужно не просто провести косметические работы. Мы должны создать достойные условия для пациентов и медицинского персонала, продумать, какое оборудование необходимо докупить, — подчеркнул губернатор.