Волгоградская область манит туристов в бархатный сезон





Волгоградская область вошла в топ-10 самых востребованных направлений отдыха в бархатный сезон. Как выяснили аналитики сервиса для путешественников Tvil.ru, в августе и сентябре спрос на отдых в волгоградском регионе вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем туристы останавливаются в Волгоградской области на два дня и тратят примерно 2,8 тысячи рублей на человека в сутки на проживание.

Самыми востребованными направлениями для путешественников по-прежнему является Сочи, Ялта и Казань. Высокой популярностью пользуются Владивосток, Выборг, Сортавала, Зеленоградск, Пятигорск и Махачкала.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»