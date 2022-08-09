Волгоградская область манит туристов в бархатный сезон

Общество 09.08.2022 21:06
0
09.08.2022 21:06
Волгоградская область вошла в топ-10 самых востребованных направлений отдыха в бархатный сезон. Как выяснили аналитики сервиса для путешественников Tvil.ru, в августе и сентябре спрос на отдых в волгоградском регионе вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем туристы останавливаются в Волгоградской области на два дня и тратят примерно 2,8 тысячи рублей на человека в сутки на проживание.
Самыми востребованными направлениями для путешественников по-прежнему является Сочи, Ялта и Казань. Высокой популярностью пользуются Владивосток, Выборг, Сортавала, Зеленоградск, Пятигорск и Махачкала.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Два затопленных теплохода подняли со дна Волги в Волгограде09.08.2022 21:42
Общество 09.08.2022 21:42
Каждый видит то, что хочет: фотограф показал красоту озера лотосов под Волгоградом09.08.2022 19:47
Общество 09.08.2022 19:47
Здесь писалась история: деревянный домик на юге Волгограда взяли под охрану09.08.2022 19:44
Общество 09.08.2022 19:44
Разрезали и стали караулить: волгоградским врачам пришлось ловить червя в веке пациентки09.08.2022 15:50
Общество 09.08.2022 15:50
В Волгограде на месте стадиона спортшколы построят новый ФОК09.08.2022 15:16
Общество 09.08.2022 15:16
В Волгограде жильцы вскрыли подлог при смене управляющей компании09.08.2022 13:25
Общество 09.08.2022 13:25
В Волгограде за 61,5 млн нашли реставраторов для мемориала на Аллее Героев09.08.2022 12:42
Общество 09.08.2022 12:42
Волгоград удивляет09.08.2022 10:49
Общество 09.08.2022 10:49
В Волгоградской области назвали места, где могут лежать останки солдат Красной Армии09.08.2022 09:36
Общество 09.08.2022 09:36
Сосо Павлиашвили в Волгограде спел для жителей Донбасса09.08.2022 07:59
Общество 09.08.2022 07:59
Шесть районов Волгограда затронет отключение электроэнергии 9 августа08.08.2022 22:10
Общество 08.08.2022 22:10
Волгограду предлагают новое имя из 34 букв08.08.2022 20:11
Общество 08.08.2022 20:11
Стало известно число детей с COVID-19 в Волгоградской области08.08.2022 18:29
Общество 08.08.2022 18:29
МЧС предрекло шквал, грозы и ливни до конца суток в Волгоградской области08.08.2022 17:05
Общество 08.08.2022 17:05
В инфекционном отделении волжской больницы детям раздали кашу с личинками08.08.2022 17:02
Общество 08.08.2022 17:02