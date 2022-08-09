В Волгограде на месте стадиона спортшколы построят новый ФОК

– По условиям контракта, универсальная площадка будет состоять из мини-футбольного поля с искусственным травяным покрытием площадью 2,4 тысяч квадратных метров, четырех беговых дорожек, а также секторов для толкания ядра и прыжков в высоту, – уточняют в администрации Волгограда. – Рядом подрядная организация разместит воркаут-площадку из семи тренажеров с травмобезопасным покрытием. Комплекс будет оборудован освещением для проведения занятий в вечернее время и модульными трибунами.
Предполагается, что физкультурно-оздоровительный комплекс откроют уже весной 2023 года.
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