Общество

В Волгограде жильцы вскрыли подлог при смене управляющей компании

Общество 09.08.2022 13:25
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09.08.2022 13:25


Сомнительные протоколы, на основании которых произошла смена управляющей компании, обнаружили жильцы многоквартирного дома №6а по ул. 2-я Динамовская в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщил ИА «Высота 102» один из жильцов девятиэтажки Александр Поляков, он с удивлением узнал, что в итоговом протоколе именно его указали в качестве секретаря собрания собственников дома, хотя в это время он находился за пределами Волгограда. 
Общее собрание собственников многоквартирного дома, согласно документу, было проведено 18 июля 2022 года. В протоколе указано, что решение о смене управляющей компании ООО «Волга Дом» на ООО «Бумеранг» приняли 89 жильцов — это более 61% голосов собственников помещений в многоквартирном доме №6а по ул. 2-я Динамовская. Секретарем общего собрания, как указано в протоколе, якобы был Александр Поляков. Напротив его фамилии стоит подпись. 
Я отсутствовал на дату составления протокола общего собрания жильцов. Меня в городе не было, на собрании я не присутствовал. Этот протокол первый раз вижу, и подпись там стоит не моя, — рассказал Александр Поляков. 
Другие жильцы дома, по его словам, также удивлены тем, что они якобы приняли решение о смене управляющей компании на собрании, о проведении которого они ничего не знали.
Поляков сообщил, что информацию о том, что подпись в протоколе не его, он довел до сведения Вадима Клычева – директора ООО «Волга Дом», которое обслуживает их девятиэтажку с 2015 года. 
Жилец дома, указанный в протоколе секретарем общего собрания, пояснил, что не присутствовал и не участвовал в голосовании о выборе ООО «Бумеранг», тем более не подписывал никакие документы, в подсчете голосов не участвовал, — прокомментировал ситуацию директор ООО «Волга Дом» Вадим Клычев. Глава УК отметил, что после обнародования этого факта события стали развиваться удивительным образом.
Так, в адрес ООО «Волга Дом» 2 августа поступило повторное уведомление о состоявшемся 18 июля 2022 года решении собственников многоквартирного дома №6а по ул. 2-я Динамовская по вопросу расторжения договора управления с ООО «Волга Дом» и выборе ООО «Бумеранг». К этому уведомлению был приложен протокол, но в качестве секретаря общего собрания был уже указан не Поляков, а другой человек.
Следует отметить, что протокол, поступивший 2 августа 2022 года о выборе ООО «Бумеранг» имеет полностью аналогичные данные (дата, номер, время, период проведения и повестка дня) протоколу, поступившему нам ранее. Единственным отличием в данных протоколах является то, что секретарем во вновь представленном протоколе указан уже не гражданин Поляков, — пояснил Вадим Клычев. 
Директор управляющей компании сообщает также, что по-прежнему в его адрес поступают угрозы расправы. 
 – В мой адрес как руководителя ООО «Волга Дома» продолжают поступать телефонные угрозы от лиц с криминальным прошлым по поводу передачи домов, находящихся в нашем управлении, также не исключаю тот факт, что к поджогу моего автомобиля причастны одни и те же лица. Ранее судимые и отбывавшие наказания за экономические или имущественные преступления. Вся информация по этим криминальным лицам передана в правоохранительные органы,  – пояснил Вадим Клычев.
Данные обстоятельства, как отметил директор управляющей компании, ставят под сомнение сам факт проведения собрания собственников многоквартирного дома. 
Ранее информагентство сообщало о массовых жалобах на внезапную смену управляющих компаний, которые поступают в редакцию от жителей Красноармейского района Волгограда. Тогда речь шла о 9-этажном доме №6а  по улица 2-я Динамовская и еще трех многоквартирных домах, которые находятся под управлением ООО «Волга Дом». Жильцы написали письма в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области и региональную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации со сменой УК. 


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