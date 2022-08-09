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Школьницы из Волгограда завоевали море наград во всероссийском лагере МТС со звездами

Телеком 09.08.2022 11:10
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09.08.2022 11:10


МТС подвела итоги летнего онлайн-лагеря в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». В числе победительниц оказались школьницы из Волгоградской области Олеся и Юлия Нимкины, а также Арина Карпова. Юных волгоградок выбрали среди свыше 400 талантливых детей со всей России и вручили призы от звездных наставников. 
Так, двенадцатилетняя Юлия Нимкина из Суровикино выиграла сразу в двух сменах: в музыкальной и в смене по фотоискусству. А десятилетняя Олеся Нимкина из Суровикино и семнадцатилетняя Арина Карпова из Волгограда стали призерами в художественной смене. Занятия для участников лагеря вели известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тихая и другие.
Онлайн-лагерь проходил в официальном телеграм-аккаунте «Поколение М» с 11 до 31 июля. В лагере было организовано несколько смен, каждая из которых длилась неделю, в нем принимали участие дети не только со всех уголков России, но и из зарубежья – Азербайджана, Беларуси и Казахстана. В течение каждой смены участники получали полезную информацию от звездных наставников, участвовали в мастер-классах и выполняли творческие задания. Сейчас творческие мастер-классы открыты для всех подписчиков телеграм-канала «Поколения М». 
Очень радует, что интерактивный лагерь проекта «Поколение М» пришелся по вкусу юным дарованиям из Волгоградской области. Он подарил возможность детям из разных уголков России и стран ближнего зарубежья проявить себя, пообщаться с кумирами и попробовать что-то новое – будь то ботаническая живопись с детальной прорисовкой растений родного края или возможность спеть дуэтом песню «Ягода-малинка» с известным кумиром. Это в очередной раз подтверждает важность связи в современном мире, поскольку она стирает все границы и открывает новые возможности для реализации своих талантов, главное – желание и вовлеченность в свое развитие. Уверена, что участие в летнем творческом лагере проекта «Поколение М» помогло юным волгоградцам раскрасить каникулы яркими красками и впечатлениями. Будем рады, если они продолжат принимать участие и в других конкурсах проекта, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
На фото рисунки Арины Карповой.

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