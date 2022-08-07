Волгоградцев предупредили об опасности летнего отдыха на Волге

Жителям Волгограда в очередной раз напомнили об опасностях летнего отдыха в акватории Волги. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 7 августа, сотрудники Центрального поисково-спасательного подразделения совместно с представителями администрации Центрального района и профильных ведомств провели профилактический рейд.





— С отдыхающими проведены беседы о правилах безопасного отдыха на водных объектах Волгоградской области, недопустимости их нарушения и предусмотренной в этих случаях административной ответственностью, — рассказали ИА «Высота 102». — В ходе рейда правонарушений со стороны граждан не выявлено.

Как уточнили информагентству, инструктаж прошли 75 человек. Буклеты с правилами поведения на воде получили 50 жителей областного центра.





Рейд организован сотрудниками Центрального поисково-спасательного подразделения Бережновым и Песковым в зоне оперативного контроля ЦПСП, а также в профилактической зоне в районе стадиона «Волгоград Арена».





В мероприятии приняли участие начальник штаба ГО Центрального района Волгограда Зайцев, начальник отдела градостроительства и землепользования администрации Центрального района Волгограда Гордеев, заместитель начальника 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС НПС ГУ МЧС России по Волгоградской области Рассадников, а также главный специалист жилищно-коммунального администрации Центрального района Волгограда Васильев.

Фото: Центральное поисково-спасательное подразделение

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