Волгоградцы растеряли коллективный иммунитет к коронавирусу









Уровень коллективного иммунитета жителей Волгоградской области продолжает снижаться. За последнюю неделю он упал с 7,5 до 6%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Между тем, заболеваемость коронавирусом в регионе растет с 1 августа. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 122 новых случаев COVID-19, из которых госпитализация потребовалась в 43 случаях.

Летальных исходов от этого вируса за минувшие сутки не отмечено.

Ранее сообщалось, что в России началась новая волна коронавируса. По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости придется на конец августа. Новую волну ковида связывают с распространением новой разновидности омикрон-штамма «кентавр».



