Covid-19

Волгоградцы растеряли коллективный иммунитет к коронавирусу

Covid-19 06.08.2022 14:08
0
06.08.2022 14:08



Уровень коллективного иммунитета жителей Волгоградской области продолжает снижаться. За последнюю неделю он упал с 7,5 до 6%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. 
Между тем, заболеваемость коронавирусом в регионе растет с 1 августа. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 122 новых случаев COVID-19, из которых госпитализация потребовалась в 43 случаях.
Летальных исходов от этого вируса за минувшие сутки не отмечено.
Ранее сообщалось, что в России началась новая волна коронавируса. По прогнозам эпидемиологов, пик заболеваемости придется на конец августа. Новую волну ковида связывают с распространением новой разновидности омикрон-штамма «кентавр». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Covid-19
05.08.2022 12:59
Covid-19 05.08.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Covid-19
16.07.2022 12:27
Covid-19 16.07.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Covid-19
14.05.2022 15:32
Covid-19 14.05.2022 15:32
Комментарии

0
Далее
Covid-19
13.05.2022 16:42
Covid-19 13.05.2022 16:42
Комментарии

0
Далее
Covid-19
11.05.2022 15:30
Covid-19 11.05.2022 15:30
Комментарии

0
Далее
Covid-19
10.05.2022 13:56
Covid-19 10.05.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.05.2022 15:06
Covid-19 03.05.2022 15:06
Комментарии

0
Далее
Covid-19
27.04.2022 22:16
Covid-19 27.04.2022 22:16
Комментарии

0
Далее
Covid-19
23.04.2022 20:05
Covid-19 23.04.2022 20:05
Комментарии

0
Далее
Covid-19
18.04.2022 12:07
Covid-19 18.04.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Covid-19
17.04.2022 15:09
Covid-19 17.04.2022 15:09
Комментарии

0
Далее
Covid-19
16.04.2022 11:42
Covid-19 16.04.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Covid-19
14.04.2022 11:55
Covid-19 14.04.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Covid-19
13.04.2022 16:31
Covid-19 13.04.2022 16:31
Комментарии

0
Далее
Covid-19
13.04.2022 12:21
Covid-19 13.04.2022 12:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:01
Болельщики скупают места на матч «Ротора» с «Машук-КМВ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде нашли повешенной 22-летнюю девушкуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцы растеряли коллективный иммунитет к коронавирусуСмотреть фотографии
13:22
Парад невест и авиашоу украсят День города в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:46
В центре Волгограда пропало электричествоСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом погиб мужчина, спрыгнув с мостаСмотреть фотографии
11:12
Вода и куча пены: хулиганы превратили в джакузи фонтан в парке 70-летия Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
Водитель грузовика устроил массовое ДТП с иномарками в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Возможна потеря памяти: в Волгограде пропал 85-летний мужчина в резиновых сапогахСмотреть фотографии
10:30
Пенсионер умер за рулем BMW в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде искупают Ленина на броневикеСмотреть фотографии
08:51
Поезд из Кисловодска потерял скорость в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
Жара под 40 продержится в выходные в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде чиновники отказали матери двоих детей в пособииСмотреть фотографии
07:07
Волжский трубный завод определил мастеров «первого» и «второго» классаСмотреть фотографии
20:12
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 600 тыс штукСмотреть фотографии
20:05
ФСБ озвучила заинтересованность в юношах и девушках ВолгоградаСмотреть фотографии
20:01
В Камышине мужчина разбился насмерть при падении с высотыСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде цены на новостройки выросли на 8% во втором кварталеСмотреть фотографии
19:24
На Экосовете обсудили будущее крупных рек Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:58
После огласки в СМИ «Ситиматик» вернул деньги жильцу общежития на ЖолудеваСмотреть фотографии
18:09
Камышинского депутата Скрипкина лишили полномочий из-за иностранных акций и счетовСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде ДТП с 4 машинами остановило движение на Второй продольной: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Вернулись в 90-е: волгоградца вывезли в степь и убили разводным ключом за 500 рублейСмотреть фотографии
16:58
Под Волгоградом закрыли мельницу из-за угрозы пожараСмотреть фотографии
16:48
Страдает Альцгеймером: в Волгограде ищут 79-летнего пенсионераСмотреть фотографии
16:47
«Видно даже с Семи ветров»: волгоградцев всполошил вид окутанного дымом ВолжскогоСмотреть фотографии
16:29
Волгоградские банкиры назвали три провальных месяца для ипотекиСмотреть фотографии
16:21
Стабильно и без помех: «Ростелеком» подключил цифровой канал связи санаторию «Эльтон»Смотреть фотографии
16:09
«Через месяц уйдут»: волгоградцы предрекают крах новому дискаунтеру на месте бывшего «СуперМАНа»Смотреть фотографии
 