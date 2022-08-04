В Росстате улучшили прогнозы об ожидаемой продолжительности жизни волгоградцев в 2021 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на уточненные данные, так, этот показатель теперь составляет 70 лет. При этом в марте 2022 года в ведомстве указывали другую цифру – 69,96 лет. Однако подчеркивалось, что эта информация опубликована на основании предварительных расчетов. После уточнения данных ожидаемая продолжительность жизни волгоградцев выросла, согласно данным калькулятора calc.ru, на 14,6 дня.

Самая большая ожидаемая продолжительность жизни в ЮФО в 2021 году в Севастополе – 72,3 года. А самая низкая в Крыму – 67,7 лет.

Между тем, этот показатель в Волгоградской области в 2020 году был выше – 71,98 лет. А родившимся в 2019 году жителям региона предрекали жить и того больше – до 74,07 лет.